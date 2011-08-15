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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 16:54 BJT

〔新兴汇市〕马币和坡元领涨,法德峰会前市场保持谨慎

路透新加坡8月15日电---马币(林吉特)和坡元周一上扬,因为投资者增持近期挫跌的新兴亚洲货币,提升市场对亚币进一步上扬的预期,但在法国和德国峰会前,市场人士对欧债问题仍持谨慎态度.

路透调查显示,投资者将韩元多头仓位减持约三分之二,同时增加对坡元和人民币的押注.押注坡元是出于避险考量,而押注人民币是因为预期中国外汇政策将发生改变[ID:nCN1898503].

"我们预计,本周亚洲货币将上扬,但涨幅料温和.市场仍将保持较低的冒险意愿,因为人气恢复需要一些时间,"澳洲联邦银行驻新加坡的亚洲货币策略师Andy Ji表示.

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