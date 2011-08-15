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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 16:45 BJT

〔中国新债〕北京能源投资集团周二起将发20亿元企业债,期限分五和七年

路透北京8月15日电---中国北京能源投资(集团)有限公司周一公告称,将于周二(8月16日)起

发行20亿元人民币固息企业债,其中五年期品种为12亿元人民币,七年期品种为8亿元.

具体条款如下:

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元)

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北京能源 12 五年 5.85% 中银国际 AAA 8/16-8/22

投资集团 8 七年 6.10%

==========================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 黄凯

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