〔中国财政〕总体公共部门债务率约为50%,风险仍可控--财政部

路透北京8月15日电---中国财政部周一表示,目前中国总体的公共部门债务率为50%左右,仍在60%的预警线以下,处于总量风险可控的安全区.

财政部副部长李勇称.截至2010年末,中国三类地方政府债合计10.72万亿元,约相当于去年国内生产总值(GDP)的26.9%.即使按全口径计算,加上中央财政国债馀额占GDP的17%,政策性金融债约占GDP的6%,总体公共部门债务率在50%左右.

"中国的国债偿还能力较强,而且未来仍有发行空间,财政状况总体安全稳健."人民日报引述他介绍在港发行人民币国债情况时称,"与主要发达国家相比,中国财政赤字率和国债负担率都很低."

报导指出,2010年中国财政赤字10,000亿元人民币,占GDP的2.5%,低于3%的控制水平.2011年,中国拟安排9,000亿元的赤字,明显低于去年初安排的10,500亿元,赤字率也将降至2%左右.

相比之下,根据国际货币基金组织(IMF)4月份公布的数据,2010年美国财政赤字率和国债负担率分别为10.6%和91.6%,日本为9.5%和220.3%,德国为3.3%和80%,英国为10.4%和77.2%.欧盟为其成员国规定的控制水平为3%和60%.

中国财政部周一稍早发文对地方债务偿还和在建项目後续融资解决办法列出了多条出路.合规项目有望继续获得贷款,广为诟病的银行业地方政府融资平台贷款风险亦见化解曙光.[ID:nCN1898621](完)