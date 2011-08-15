〔中国债市〕现券收益率变化不大,政策面不确定抑制机构做多积极性

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海8月15日电---中国银行间债市周一现券收益率变化不大,成交一般.虽然宽松资金面和全球经济增长忧虑,使得债市中持看多态度的投资者越来越多,但政策面不确定抑制机构做多热情,通胀何时调头是关注的焦点.
上海一券商交易员称,现券收益率经过上周的明显下行後,市场进一步做多的动能感觉有些不足.
"毫无疑问,看多的人是越来越多了,但买盘并没有大量涌现,可能是在等一些更明确的信号,比如CPI什麽时候确立调头,货币政策会不会放松等等,"他说.
中国央行上周五称,虽然有利于价格稳定的因素增多,但基础还不牢固形势并不乐观,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并称将合理运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为.[ID:nCN1664943]
上周中国公布7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高.不过分析师普遍认为,中国物价指数或将自8月逐步回落.鉴于恰逢欧美经济成长前景高度不确定之际,中国央行加息等政策调整时点可能推迟,料政策稳健性会增强.
中信证券最新的利率产品周报指出,近年来中国债市(尤其是互换市场)的走势与美元指数相关性较高,美元指数见底回升的概率较高,因此建议投资者继续积极配置1-5年期的政策性金融债.[ID:nCN1883875]
剩馀期限近0.28年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交续居首,收报100.416元,对应收益率3.2297%,成交143.64亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.8528 3.2407
上日 2.8049 3.0851
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6531/3.5821
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6094/3.5384
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2155/4.1420
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。