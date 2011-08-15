版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 17:15 BJT

〔欧洲金融〕欧元区不会允许任何成员国退出或违约--ECB管委莫尔许

路透北京8月15日电---中国《第一财经日报》周一刊载对欧洲央行(ECB)管理委员会委员莫尔许的专访.莫尔许指出,欧元区不会允许任何成员国退出.

这篇中文专访援引莫尔许的话称,一个成员国要退出欧元区,就必须要建立起自己本国的货币,这是不现实的,会从根本上毁灭这个国家的金融体系.

他并称,欧洲央行不能容忍任何一个欧元国家违约,因为一旦这种情况出现,会有其他国家效仿,这样会影响整个欧盟的公信力.

莫尔许还表示,为了锚定人们对欧元区中长期的通胀预期,欧洲央行分别在4月份和7月份提高了利率,这是欧洲央行必须要做的,并称欧元EUR=汇率并不是欧洲央行进行决策的出发点.

《第一财经日报》是在莫尔许上周访问北京时进行上述专访的.(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐