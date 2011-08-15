专家称Android系统存在严重安全漏洞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿8月12日电---手机专家哈塞尔（Riley Hassell）称，他发现谷歌(GOOG.O)Android操作系统存在严重安全漏洞。
哈塞尔告诉路透社，他和同事麦考利（Shane Macaulay）决定不在上周的黑客大会上公布其研究，因担心会被犯罪分子利用，攻击Android手机。
安全公司Privateer Labs创始人哈塞尔说：“当你发布安全漏洞，但补丁尚未推出，将会造成破坏。”
哈塞尔称，他和麦考利已提醒谷歌其发现的软件漏洞。
谷歌发言人南卡洛（Jay Nancarrow）称，Android安全专家已与哈塞尔讨论了研究结果，但认为Android本身没有问题。
“Android并不存在漏洞。”他拒绝对此进行阐述。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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