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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 17:21 BJT

〔中港股市〕港股和沪市双双收高,但成交量低迷表明人气依旧谨慎

路透香港8月15日电---港股和沪市周一双双上涨,因投资者买入下跌後的周期类股票,但成交量低迷表明人气依旧谨慎.

香港恒生指数.HSI收高3.3%报20,260.1点,表现好于亚洲其它大多数股市,此前恒生指数曾录得2009年1月以来最差的双周表现.

沪综指.SSEC收高1.3%报2,626.8点.

不过,港股成交量降至九个交易日以来的最低水准,表明投资者对此轮反弹能够持续多长时间仍持怀疑态度.

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