〔中国企业〕下半年海外并购继续增长,资源类交易更多--普华永道(更新版)

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* 下半年海外并购继续成长

* 资源类交易明显增多

* 工业制造及消费类并购亦上升

路透上海/北京8月15日电---中国企业海外扩张欲望正越来越强.国际会计师行普华永道周一预计,下半年中国企业的境外并购活动将继续实现两位数的增长,届时会有更多的资源类交易及大额交易发生.

普华永道企业购并合伙人刘晏来在上海的新闻会上指出,除了矿产资源外,下半年更看好工业及消费品领域海外并购的成长.中国传统的强势产业,例如汽车、化工等制造业企业已有走出去的冲动;而食品、服装、家电等消费类企业亦有收购海外品牌,加速海外扩张的需求.

"矿产资源更多代表国家意志,而工业、消费品代表更多的企业自主行为."他指出,除了矿产资源外,中国海外并购最大的驱动力来自技术、市场及品牌.

上半年,中国大陆企业的境外并购数量达107宗,同比增长14%.若按行业区分,今年上半年,原材料海外并购数量占比27%,较去年同期的36%下降;而工业领域并购数量占比由13%增至25%.

刘晏来说,"资源并购类交易,正在讨论的有很多,估计下半年会有更多的资源交易披露或成交."

专门负责资源类项目的普华永道中国企业并购合伙人苏启元在北京表示,目前挂牌出售资源类项目的海外公司,主要来自加拿大和美国等地的上市公司,他们拥有的资源类资产分布在南美和非洲等地.中国很多买家已经在留意此类项目.

苏启元指出,目前资源类项目出售的交易估值依然"坚挺",暂时未受到全球经济不景气的负面影响.

他认为只有当明年宏观因素继续恶化,才可能会看到卖家作出适当让步.

他指出,近阶段,来自中国的资源类项目买家已经对估值问题表现得更加理性."去年,包括今年我遇到很多情况,中国企业给的价钱不是最高的.其他国家的买家会高出20%、30%甚至40%也有."

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