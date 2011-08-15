〔银行观点〕中国票据市场利率料续回调,因资金趋宽及加息预期减弱--农行

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海8月15日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,本周票据市场利率将继续适度回调,因公开市场到期资金量较大,市场流动性趋于宽松,而且近期加息的预期有所减弱.
对于加息预期减弱的原因,报告指出,世界经济面临较大不确定性,中国加息将导致中外利差再度扩大,国际资本流入的速度将加快,从而进一步增加国内流动性压力;而考虑到目前国内中小企业经营困难加大,广大出口企业生存环境恶化,继续升息将使中小企业雪上加霜.
此外,目前的票据市场利率处于相当高位,客观上也存在适度回调的需要.
报告并称,此前公布的7月份宏观经济金融数据显示,7月新增人民币贷款少于预期,降低了市场的紧缩预期.因此,在经济增速趋缓,实体贷款需求不足的形势下,预计机构的票据买入需求将有所增加,卖出需求则有所下降,总体交投平稳.
中国紧缩货币政策正持续显效,7月M2增速创逾六年新低,新增贷款旺季不旺,反而创下年内低点,表明金融业对实体经济的支持力度在减弱.[ID:nCN1895959]
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。