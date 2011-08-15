〔银行观点〕中国票据市场利率料续回调,因资金趋宽及加息预期减弱--农行

路透上海8月15日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,本周票据市场利率将继续适度回调,因公开市场到期资金量较大,市场流动性趋于宽松,而且近期加息的预期有所减弱.

对于加息预期减弱的原因,报告指出,世界经济面临较大不确定性,中国加息将导致中外利差再度扩大,国际资本流入的速度将加快,从而进一步增加国内流动性压力;而考虑到目前国内中小企业经营困难加大,广大出口企业生存环境恶化,继续升息将使中小企业雪上加霜.

此外,目前的票据市场利率处于相当高位,客观上也存在适度回调的需要.

报告并称,此前公布的7月份宏观经济金融数据显示,7月新增人民币贷款少于预期,降低了市场的紧缩预期.因此,在经济增速趋缓,实体贷款需求不足的形势下,预计机构的票据买入需求将有所增加,卖出需求则有所下降,总体交投平稳.

中国紧缩货币政策正持续显效,7月M2增速创逾六年新低,新增贷款旺季不旺,反而创下年内低点,表明金融业对实体经济的支持力度在减弱.[ID:nCN1895959]

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)