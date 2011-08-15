〔欧洲金融〕德法周二将共商债务危机,但不会讨论欧元债券--德国政府

路透柏林8月15日电---德国总理梅克尔和法国总统萨科齐周二将在巴黎会晤,就解决欧元区债务危机开展磋商,但会谈内容将不包括创建欧元债券.

德国政府发言人表示:

* 梅克尔和萨科齐将讨论更适合的欧元区危机管理

* 上述讨论不包括欧元债券议题

* 德国政府的目标是实现7月21日与欧元区领导达成的协议内容

* 德法将基于现有的条约协议讨论可能的出路

* 德国政府已表示不认为欧元债券合理,这就是为何欧元债券不会是明天会议的话题

* 德国政府认为欧元债券在过去和将来都不会是合适的手段

* 德国无意讨论欧元债券,不过若萨科齐提出不会反对讨论

* 没有迹象显示法国明天讨论中提起欧元债券

* 在现有金融和货币政策规则之下,欧洲债券不是合理选择

* 不应该期待明日梅克尔/萨科齐的会谈能产生重大突破