〔欧洲金融〕德法周二将共商债务危机,但不会讨论欧元债券--德国政府

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透柏林8月15日电---德国总理梅克尔和法国总统萨科齐周二将在巴黎会晤,就解决欧元区债务危机开展磋商,但会谈内容将不包括创建欧元债券.
德国政府发言人表示:
* 梅克尔和萨科齐将讨论更适合的欧元区危机管理
* 上述讨论不包括欧元债券议题
* 德国政府的目标是实现7月21日与欧元区领导达成的协议内容
* 德法将基于现有的条约协议讨论可能的出路
* 德国政府已表示不认为欧元债券合理,这就是为何欧元债券不会是明天会议的话题
* 德国政府认为欧元债券在过去和将来都不会是合适的手段
* 德国无意讨论欧元债券,不过若萨科齐提出不会反对讨论
* 没有迹象显示法国明天讨论中提起欧元债券
* 在现有金融和货币政策规则之下,欧洲债券不是合理选择
* 不应该期待明日梅克尔/萨科齐的会谈能产生重大突破
* 政府非常高兴的看到其他欧洲政府采取禁止裸卖空举措.(完)
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类