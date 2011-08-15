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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 17:57 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微幅上涨,夏季假期因素令交投清淡

路透东京8月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周一结算价略升,追随股市涨势,但交投清淡.指标合约在当前夏季假日季中处于窄幅区间整理.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约涨1.3日圆,或0.4%,结算价报每公斤364.8日圆.

上海期交所交投最活跃的1月期胶合约SNRF2收报每吨34,310元人民币,上周五收报34,295元.成交量为464,684口.

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