(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行量较上周增逾一倍,收益率料续持稳

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 一年央票发行量50亿元,较上周增逾一倍
* 一二级收益率倒挂缩小,机构认购情绪转好
* 政策观察期内,央票收益率有望继续持稳
路透上海8月15日电---中国债市资金面转暖致机构投资需求有所恢复,央行公开市场明日一年央票发行规模增逾一倍,至50亿元人民币.虽然中国通胀压力不减,但7月新增贷款走低等显示,"从紧"货币政策还在显效.加之外围市场动荡,中国料以谨慎观望为主,因此周二央票收益率有望继续维持稳势.
央行上周二招标发行的20亿元一年期央票,中标收益率连续六周持平于3.4982%;央行同日还进行了830亿元28天期正回购操作.
"收益率有变化的话,应该在量上有体现,而50亿不算是放量."华南一券商交易员称.
该交易员并表示,央行本周公开市场将继续以对冲到期资金为主,保持流动性的相对稳定.
中国紧缩货币政策正持续显效,7月M2增速创逾六年新低,新增贷款旺季不旺,反而创下年内低点,表明金融业对实体经济的支持力度在减弱.[ID:nCN1895959]
北京一银行交易员也指出,虽然明日央票发行量较上周增逾一倍,但从绝对数值来看,50亿元的规模并不算大.资金面转暖引发的需求,能够支撑其发行收益率继续持稳.
中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.5950%,一二级市场收益率倒挂(二级高于一级)缩小至约10个基点(bp).
近来银行间市场回购利率在阶段低位震荡.其中隔夜回购加权利率CN1DRP=CFXS已跌至3%下方,七天期品种亦在3.0%-3.5%区间展开波动.而此前七天期回购利率7月均值高达5.3%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.
央行公开市场此前连续四周净投放,累计金额1,650亿元;其中上周净投放量为700亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 50
(周四) 待定
正回购 (周二) 待定
(周四) 待定
央票到期 640
正回购到期 250
====================================(完)
--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 张喜良
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