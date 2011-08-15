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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 18:13 BJT

〔亚洲橡胶〕8月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月15日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 356.8 107 354.0 55

9月 360.5 35 359.2 3

10月 362.2 58 361.0 3

11月 362.0 132 362.2 2

12月 363.9 307 364.3 13

1月 368.8 2294 365.0 256

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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