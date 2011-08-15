〔中国票据市场〕转贴利率总体持稳,月度中期有望维持小幅波动

路透上海8月15日电---中国票据市场转贴利率周一变化不大.虽然对未来信贷规模的紧张预期致票据市场仍供过于求,不过因出票规模总体有限,且出票方成交愿意还不甚强烈,因此转贴价格基本维持稳定.

交易员并指出,目前尚处于月度中期,出票机构信贷规模调整压力仍在可承受范围,加之收票机构也在观望未来政策走势,因此近期转贴价格有望以小幅波动为主.

华南一银行交易员认为,虽然目前市场出票机构仍居多,但成交愿意并不十分迫切.转贴价格"这周变动不会太大."

不过中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,本周票据市场利率将继续适度回调,因公开市场到期资金量较大,市场流动性趋于宽松,而且近期加息的预期有所减弱.[ID:nCN1899529]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5608/7.9440 8.9475/8.3698 9.3210/8.6064

上日 8.5430/7.9325 8.9190/8.3381 9.2850/8.5812

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变动 +1.78bp/+1.15bp +2.85bp/+3.17bp +3.60bp/+2.52bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.7713%,较上日的6.7586%小幅上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1107/3.0327 3.2820/3.2190

上日 3.1017/3.0357 3.3036/3.2356

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)