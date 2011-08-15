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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 18:46 BJT

〔欧洲经济〕法国称德法两国领导人会晤不会讨论欧元债券问题

路透巴黎8月15日电---法国总统办公室称,欧元债券不在萨科齐和德国总理梅克尔周二会面的讨论议题中.(完)

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