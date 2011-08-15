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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 18:56 BJT

〔东南亚股市〕回升至一周高位,银行股引领反弹走势

路透科伦坡8月15日电---东南亚股市周一上涨,因投资者买入上周大幅下挫的个股,不过在德法两国有关欧洲债务危机的峰会召开前,市场交投震荡.

汤森路透数据显示,新加坡和马来西亚股市仍处于部分分析师认为的超卖区域,而泰国、印尼和菲律宾股市则处于中性水平.

分析师表示,上周五美国股市收高以及清淡交投中的逢低买盘扶助了涨势.

辉立证券策略师Teerada Charnyinyong说:"投资者仍然担心美国和欧元区的问题."

市场目前仍然脆弱.周二德法两国将举行峰会,一些人寄望此次峰会能够找到解决债务危机的方法,不过德国政府发言人对达成突破性结果的预期提出警告.

汤森路透数据显示,除了新加坡和菲律宾股市以外,该地区其他股市成交量都处于30日均值下方.

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