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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 19:03 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货连续第四个交易日上涨,因出口数据强劲

路透雅加达8月15日电---马来西亚棕榈油期货周一连续第四个交易日上涨,因出口数据强劲,而且继上周市场走势十分波动之後,金融市场的紧张情绪略微缓解.

指标10月棕榈油期约KPOc3收涨1.8%,报每吨3,070马币(林吉特).稍早,该期约曾触及3,083马币,为8月4日以来最高.

总成交量为9,786口,上周五为9,934口.

"市场表现十分强劲,因出口数据良好,"驻吉隆坡的一名交易商称,"此外,外部因素亦提供支撑,大豆期货和大连市场上涨,棕榈油随之走高."

船货调查机构Intertek Testing Services(ITS)表示,8月1-15日马来西亚棕榈油产品出口较上月同期的752,047吨增加27%,至953,852吨.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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