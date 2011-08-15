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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 19:24 BJT

〔国际油市〕投机客大幅削减所持布兰特原油和柴油多头头寸

路透伦敦8月15日电---洲际交易所(ICE)周一数据显示,投机客在截至8月9日的一周大幅削减所持布兰特原油LCOc1和柴油LGOc1的多头头寸.

对冲基金和其他基金经理几乎将所持布兰特原油多头头寸减半,大减47,019口,达至48,852口.此类投资者同期亦将柴油多头头寸削减20,207口,达到43,538口.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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