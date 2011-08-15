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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 19:47 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油市场持稳,市场关注台塑石化重启炼厂情况

路透新加坡8月15日电---亚洲柴油市场周一持稳,因市场人士观察中国柴油进口的迹象,及台塑石化重启炼厂的情况,以判断价格走向.

柴油9月合约裂解价差下跌0.18美元,至每桶18.73美元.0830GMT,8月/9月正价差收窄0.05美元,至每桶0.11美元.

"继上周走势异常波动後,市场今日十分平静.每个人都在观察台塑石化,以判断他们重启炼厂的速度有多快,"驻新加坡的一名馏分油交易商称.

在中国,价格的下降再度引发了该国国内炼厂或开始进口柴油以应对电力短缺局面的猜测.尽管夏季中国电力短缺的程度不如最初担忧的那麽严重,但用电高峰季节尚未结束.

9月柴油裂解价差下跌0.18美元,至每桶较迪拜原油升水18.73美元.

航煤裂解价差下跌0.26美元,至每桶20.73美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.50 123.90 123.70 122.70 +1.00 +0.81

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.30 121.70 121.50 120.60 +0.90 +0.75

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.20 122.60 122.40 121.55 +0.85 +0.70

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.75 124.15 123.95 123.15 +0.80 +0.65

8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 121.80 121.08 +0.72 +0.59

9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.91 121.24 +0.67 +0.55 (完)

--编译 许娜;审校 王洋

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