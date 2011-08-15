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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 19:47 BJT

〔企业并购〕谷歌将收购摩托罗拉行动,交易料于2011年底或2012年初完成

路透8月15日电---谷歌(GOOG.O)表示:

* 将收购摩托罗拉行动

* 交易价格为每股40美元现金,总交易金额约为125亿美元

* 此项交易预计在2011年底或2012年初完成

* 将把摩托罗拉行动作为一项独立的业务运营(完)

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