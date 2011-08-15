〔企业并购〕谷歌拟斥资约125亿美元现金收购摩托罗拉行动(更新版)

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路透纽约8月15日电---谷歌(Google)(GOOG.O)宣布将斥资约125亿美元现金收购摩托罗拉行动(MMI.N),此举旨在提升谷歌Android移动操作系统的接纳程度.

谷歌称,该交易将支付每股40美元,这较摩托罗拉行动上周五纽约市场收盘溢价63%.摩托罗拉行动周一盘前交易跳涨59%.

谷歌一直在智能手机市场奋力追赶,但经常会受制于无线技术领域知识产权的缺乏.谷歌是Android手机操作系统的开发商.

本月稍早,谷歌竞拍北电网络NRTLQ.PK专利失败.谷歌首席法务官David Drummond炮轰微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)、甲骨文ORCL.O以及"其他公司",称这些公司相互勾结,通过买断相关专利,试图阻挠Android手机软件的发展.[ID:nCN1875145]

谷歌称,该交易将于2011年底或2012年初完成,并将把摩托罗拉行动作为一个单独的业务运营.(完)