〔企业并购〕谷歌拟斥资约125亿美元现金收购摩托罗拉行动(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(新增更多细节)
路透纽约8月15日电---谷歌(Google)(GOOG.O)宣布将斥资约125亿美元现金收购摩托罗拉行动(MMI.N),此举旨在提升谷歌Android移动操作系统的接纳程度.
谷歌称,该交易将支付每股40美元,这较摩托罗拉行动上周五纽约市场收盘溢价63%.摩托罗拉行动周一盘前交易跳涨59%.
谷歌一直在智能手机市场奋力追赶,但经常会受制于无线技术领域知识产权的缺乏.谷歌是Android手机操作系统的开发商.
本月稍早,谷歌竞拍北电网络NRTLQ.PK专利失败.谷歌首席法务官David Drummond炮轰微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)、甲骨文ORCL.O以及"其他公司",称这些公司相互勾结,通过买断相关专利,试图阻挠Android手机软件的发展.[ID:nCN1875145]
谷歌称,该交易将于2011年底或2012年初完成,并将把摩托罗拉行动作为一个单独的业务运营.(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类