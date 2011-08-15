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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 20:19 BJT

〔全球贵金属〕8月12日止SPDR黄金持仓减少1%,iShares白银持仓下降0.7%

路透8月13日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五的黄金持仓量较上日减少1%,此间全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量较上日减少0.7%.

以下为两只ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,515,829.9 8月12日 40,924,818.0 8月11日 -408,988.1 -1.00%

iShares 312,051,730.9 8月12日 314,195,076.5 8月11日 -2,143,345.6 -0.68%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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