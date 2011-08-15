〔表格〕美国纽约联邦储备银行8月制造业指数为负7.72,市场预期为零

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透8月15日电---美国纽约联邦储备银行周一公布,纽约联储8月制造业指数为负7.72,7月为负3.76.
分析师原来预计8月指数为零.
以下为分项指数:
8月 7月 6月 5月 4月
制造业指数 -7.72 3.76 -7.79 11.88 21.70
投入物价 28.26 43.33 56.12 69.89 57.69
产出物价 2.17 5.56 11.22 27.96 26.92
新订单 -7.82 -5.45 -3.61 17.19 22.34
出货 3.01 2.22 -8.02 25.75 28.29
交货时间 0.00 1.11 -3.06 2.15 -1.28
库存 -7.61 -5.56 1.02 10.75 -1.28
未完成订单 -15.22 -12.22 0.00 9.68 2.56
员工数 3.26 1.11 10.20 24.73 23.08
一周平均工时 -2.17 -15.56 -2.04 23.66 10.26 (完)
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--编译 王洋;审校 侯向明
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类