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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 20:43 BJT

〔表格〕美国纽约联邦储备银行8月制造业指数为负7.72,市场预期为零

路透8月15日电---美国纽约联邦储备银行周一公布,纽约联储8月制造业指数为负7.72,7月为负3.76.

分析师原来预计8月指数为零.

以下为分项指数:

8月 7月 6月 5月 4月

制造业指数 -7.72 3.76 -7.79 11.88 21.70

投入物价 28.26 43.33 56.12 69.89 57.69

产出物价 2.17 5.56 11.22 27.96 26.92

新订单 -7.82 -5.45 -3.61 17.19 22.34

出货 3.01 2.22 -8.02 25.75 28.29

交货时间 0.00 1.11 -3.06 2.15 -1.28

库存 -7.61 -5.56 1.02 10.75 -1.28

未完成订单 -15.22 -12.22 0.00 9.68 2.56

员工数 3.26 1.11 10.20 24.73 23.08

一周平均工时 -2.17 -15.56 -2.04 23.66 10.26 (完)

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--编译 王洋;审校 侯向明

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