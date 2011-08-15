(重温稿)《中国金融焦点》新资本监管标准较预期显松动,或缓解银行股权融资压力

* 银监会就新资本监管标准徵求意见,较预期显现松动

* 未设定"商业银行核心一级资本不得少于其总资本75%"

* 同业债权风险权重规定亦有所缓和

* 银行业满足新资本要求压力略减,补充方式可更灵活

作者 赵红梅/谢衡

路透北京8月15日电---中国银行业新资本监管标准终于公开向社会徵求意见,不过较此前业内流传的银监会向银行内部下发的初版,一些条款已有不少松动,并给出了较为宽松的达标缓冲期,令神经高度紧张的银行大佬们终于可以小松一口气.

分析人士指出,与初版相比,此次徵求意见稿最为明显的是,并没有设定"商业银行核心一级资本不得少于其总资本75%"这一要求,这将缓解银行目前普遍面临的股权融资压力.不过,严厉的资本充足率要求,总体仍将对中资银行业的经营产生压力.

"这使得中资银行再融资的方法可以更灵活.如果必须有这个75%的要求,银行只能通过股权融资.现在银行在过渡期可发行可转债再融资,就缓解了银行都去股权融资的压力."广发证券一位银行业分析师说.

参考巴塞尔III资本协议的该新办法有望于2012年1月1起开始实施.金融专家赵庆明认为,这次明确了资本充足率达标的时间表,与西方发达经济体相比,中国银行业的时间表还是很紧的,银行要满足要求的压力不小;而几类风险权重调整对银行整体的资本充足率影响应该不是很大.

中国银监会周一就银行资本监管的新标准徵求意见,明确资本充足率标准及达标时间,并对风险资产权重进行更精细的设计.正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1899259]

银监会称,截至6月末,国内银行6月末全部达到资本充足率监管要求.311家银行6月末加权平均资本充足率达到12.2%,核心资本充足率达到9.92%.

银监会有关负责人并表示,经过测算,新办法提出的资本管理要求,中国银行业可以承受,不会造成银行业大规模、大面积地到资本市场上融资、再融资的行为,此外还对相关的标准安排了过渡期,以减少对现实的冲击.

监管标准好于预期,恐怕也是中国银行业一天内获得的第二则"利好"消息.今日稍早,中国财政部发文对地方债务偿还和在建项目後续融资解决办法列出了多条出路.合规项目有望继续获得贷款,广为诟病的银行业地方政府融资平台贷款风险亦见化解曙光.受此激励,银行股午後带动大盘反弹,沪综指.SSEC最终收升1.3%,创一个月最大单日涨幅.[ID:nCN1898621]

**补充资本方式可更灵活**

严格的资本充足率要求,一直是套在中资银行业头上的"紧箍咒".此次,银监会虽再强调了中资银行达标的时间表,但个别条款的放松让银行有了更多补充资本的办法.

若按初版关于资本充足率计算的方法真正执行,银行业将普遍面临资本短缺的局面,巨量融资缺口将对经济和银行经营产生深刻影响.故各方对此反应强烈,较激烈的意见表示,此举偏离政府促进经济平稳发展政策初衷,执行难度相当巨大.

随後银监会于6月9日对外公布,"正在起草的上述办法,目前对银行的资本充足率影响不大."业内人士称,监管层此举旨在适度缓解市场对于融资问题的担忧.[ID:nCN1089094]

赵庆明表示,此前商业银行"核心一级资本不得少于其总资本的75%"的要求,与银行"核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%"这一要求,在计算方法的实际操作中存在冲突的情况,银监会也没有必要重复设限.

相对西方发达市场国家,中国银监会出台的资本充足率要求更高,而达标的时间表亦更紧.一位国有银行的人士表示,这只是体现了中国银行监管机构一直以来凸显的审慎监管风格,"但未必是中资银行业发展的实际需要."

而不断提高的资本充足率要求,不仅让中资银行发展业务受到管束,不断再融资的需求亦让资本市场倍感压力.

"一方面中国的银行业处于高成长时期,资本消耗比较大;而另一方面我们的资本充足率要求又更严.相信未来中资银行业的再融资压力还是比较大的."赵庆明说.

工行(601398.SS)(1398.HK)等国有大行2010年以来均进行了密集的股权等再融资,今年中资银行不约而同将再融资重点转向发行次级债.日信证券统计,截止二季度末有五家上市银行存在融资需求,从最低规模来看,上市银行後续最低融资需求约420亿元人民币.从实际融资规模来看,2011年的融资需求初步预计在1,346亿元左右.

此前,以资产计为中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)公布了18个月以来第二度A+H供股集资计划,规模高至350亿元,并表示股本融资是其补充资本金"唯一可能的选择";而中国光大银行(601818.SS)亦一直寻求发行价值60亿美元的H股,以进一步提高资本充足率.

据汤森路透计算的数据,中国的银行及保险企业已计划于今年底前在中港两地发行股份集资高至354亿美元,以增强它们的资产负债表,及支持贷款增长.

**同业债权风险权重规定有所缓和**

分析师们并指出,银监会今日公布的新版意见较今年二季度向商业银行内部下发的初版徵求意见中,对银行同业债权的风险权重规定也有所缓和松动,料对同业资产依赖较多的一些银行是个好消息.

新版意见规定,对中国其他商业银行债权的风险权重为25%,对持有其他商业银行的次级债权的风险权重为100%.

而此前初版意见则规定对商业银行持有其他商业银行债权的风险权重为20-100%,三个月以内债权权重上调至20%,三个月以上的调至50%,这一条款让诸多商业银行消极反馈,大呼"要求甚严".

所谓"对其他商业银行债权",表现最多的是"同业资产",近两年各家银行的同业资产均大幅增长,如建行(601939.SS)(0939.HK)2010年末存放同业款项及拆出资金平均馀额较上年增长77.27%.

"如果上述政策执行,则让银行整体资本充足率会下降几十个BP(基点),甚至1%左右.幸好新版已较大松动.部分项目如对同业的债权风险权重的计算好于预期."一位银行业分析师认为.

此外,新版意见对银行的各类资产的风险权重进行了大幅修改,细化了各类资产风险权重体系,在100%风险权重之上增设了150%、1250%等多个档次;并下调了微小企业、个人贷款的风险权重,及对住房抵押贷款区分一套房和第二套房给予差别风险权重.

上海一位银行业分析师认为,将微小企业贷款降低权重(从100%下调到75%),将促小企业发展,并可平均提升整个银行业资本充足率近1个百分点,对兴业银行(601166.SS)、南京银行(601009.SS)及民生银行(1988.HK)(600016.SS)影响较大.而小企业贷款占比提升,将有助于银行息差提升.

广发证券银行业分析师则称,对境外债权的风险权重,以债务人的外部评级为基础,反映了当前西方主权债务危机暴露的风险,中资银行也须密切关注.此外,取消了对境外和国内公共企业的优惠风险权重,则反映了当局对地方融资平台贷款风险的关注.

"银监会公布的资本管理办法基本上体现了与目前宏观经济政策的配合,比如鼓励给小微企业贷款,鼓励个人消费信贷,体现住房贷款差别化等."赵庆明称.(完)