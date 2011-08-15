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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 21:13 BJT

〔表格〕美国7月大豆压榨量为1.22952亿蒲式耳--NOPA

路透华盛顿8月15日电---美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2011年7月 2011年6月 2010年7月

压榨量(1,000蒲式耳) 122,952 117,718 124,181

豆粕出口量(短吨) 386,812 372,819 407,279

豆粕产量(百万吨) 2.94 2.83 2.93

出粕率(磅/蒲式耳) 47.76 48.04 47.20

豆油产量(百万磅) 1,436.6 1,378.1 1,390.6

出油率(磅/蒲式耳) 11.68 11.71 11.20

豆油库存(1,000磅) 2,530,010 2,587,568 3,026,196 (完)

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--编译 侯向明;审校 王洋

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