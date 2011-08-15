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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 21:19 BJT

〔表格〕美国6月整体资本净流出295亿美元,5月修正为净流出488亿美元

路透华盛顿8月15日电---美国财政部周一公布,美国6月整体资本净流出295亿美元,5月修正为净流出488亿美元.

截至6月中国持有1.1655万亿(兆)美元美国公债,5月持有1.1598万亿美元.

此外,截至6月日本持有9,110亿美元美国公债,5月持有9,124亿美元.

以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):

6月 5月 4月

月度资本净流入 -29.5 -48.8 71.4

民间 -28.0 -61.6 29.7

官方 -1.5 12.8 41.7

外资净买入长期证券 -8.0 8.6 18.9

通过换股等非交易途径买入 -11.8 -15.6 -11.7

通过交易途径净买入 3.7 24.2 30.6

外资净买入长期美国证券 -11.5 44.6 44.8

民间 -23.0 21.4 14.7

官方 11.5 23.2 30.1

外资净买入长期美国证券:

美国公债 -4.5 38.0 23.3

美国机构债 -0.3 -8.3 7.5

美国股票 3.9 9.2 17.8

美国公司债 -10.7 5.6 -3.8

主要外国投资者持有的美国公债:

中国大陆 1165.5 1159.8 1152.5

日本 911.0 912.4 906.9

英国 349.5 346.8 333.0

石油出口国家 229.6 229.9 221.5

巴西 207.1 211.4 206.9

台湾 153.4 153.4 154.5 (完)

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--编译 许娜;审校 王洋

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