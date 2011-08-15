〔表格〕美国6月整体资本净流出295亿美元,5月修正为净流出488亿美元

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透华盛顿8月15日电---美国财政部周一公布,美国6月整体资本净流出295亿美元,5月修正为净流出488亿美元.
截至6月中国持有1.1655万亿(兆)美元美国公债,5月持有1.1598万亿美元.
此外,截至6月日本持有9,110亿美元美国公债,5月持有9,124亿美元.
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
6月 5月 4月
月度资本净流入 -29.5 -48.8 71.4
民间 -28.0 -61.6 29.7
官方 -1.5 12.8 41.7
外资净买入长期证券 -8.0 8.6 18.9
通过换股等非交易途径买入 -11.8 -15.6 -11.7
通过交易途径净买入 3.7 24.2 30.6
外资净买入长期美国证券 -11.5 44.6 44.8
民间 -23.0 21.4 14.7
官方 11.5 23.2 30.1
外资净买入长期美国证券:
美国公债 -4.5 38.0 23.3
美国机构债 -0.3 -8.3 7.5
美国股票 3.9 9.2 17.8
美国公司债 -10.7 5.6 -3.8
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1165.5 1159.8 1152.5
日本 911.0 912.4 906.9
英国 349.5 346.8 333.0
石油出口国家 229.6 229.9 221.5
巴西 207.1 211.4 206.9
台湾 153.4 153.4 154.5 (完)
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--编译 许娜;审校 王洋
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类