〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差触及约一周半高位,受需求支撑

路透新加坡8月15日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周一均触及约一周半高位,实货跨月价差触及约两个半月来最高,受西方强劲需求支撑.

印度炼厂检修导致印度出口下滑,以及行业稳固需求导致石脑油供给趋紧的预期,亦提振市场,并抵消了中国大连福佳大化石油化工毒液泄漏的担忧.

一名行业消息人士周一透露,中国私营企业--大连福佳大化石油化工仍在照常运行其年产70万吨的对二甲苯(paraxylene, PX)工厂,尽管地方政府因担心有毒物外泄,已在周日下令该厂关闭.[ID:nCN1899329]

"迄今用液化石油气(LPG)来替代石脑油品一直很有限,同时韩国扩张了其乙烯产能,"一名交易员说.

另一位交易员称,"今日市场尽是买盘,尽管我认为市场并非真的供给短缺."

汽油裂解价差自五周高位滑落,终止了连续五日的上涨,但仍接近每桶10美元的水准.该水准远高于今年迄今平均的6.07美元.

日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上扬11.00美元,至每吨933.50美元,为上周四触及每吨967.50美元以来最高.

9月下半月和10月下半月互换逆价差走阔0.50美元至每吨2.00美元,为5月27日触及2.50美元以来最阔.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨3.95美元至每吨升水118.85美元,为8月4日触及每吨118.88美元以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年9月石脑油NAF-1H-TYO 933.00/934.00 922.50 +11.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 101.20/101.30 100.03 +1.22

8月石脑油互换NAF-1M-S 931.00/933.00 921.50 +10.50

9月石脑油互换NAF-2M-S 930.00/932.00 921.00 +10.00

97号现货汽油GL97-SIN 124.65/124.75 124.25 +0.45

95号现货汽油GL95-SIN 121.75/121.85 120.10 +1.70

92号现货汽油GL92-SIN 118.55/118.65 117.90 +0.70

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.30/17.40 17.87 -0.52 (完)