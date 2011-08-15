版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 21:35 BJT

〔美国热股〕谷歌欲收购摩托罗拉行动,後者股价暴涨

路透纽约8月15日电---谷歌(Google)(GOOG.O)宣布将斥资约125亿美元现金收购摩托罗拉(MMI.N),此举旨在提升谷歌Android移动操作系统的接纳程度.[ID:nCN1899781]

周一盘前,摩托罗拉股价暴涨60%报39.19美元;谷歌股价下滑2.9%,报547.50美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐