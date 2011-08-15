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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 21:53 BJT

〔美国股市〕开高,受并购消息提振

路透纽约8月15日电---美国股市周一开盘上涨,受并购消息提振,且未受疲软纽约联储制造业数据影响.上周市场走势十分波动,标准普尔500指数曾接近一年低位.

道琼工业指数.DJI盘初上涨117.61点,或1.04%,报11,386.63点;标准普尔500指数.SPX上涨12.07点,或1.02%,报1,190.88点.Nasdaq指数.IXIC涨20.94点,或0.83%,报2,528.92点.(完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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