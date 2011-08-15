版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 21:44 BJT

〔美国热股〕Lowe's公布季度营收低于预期,并再次下调财测

路透纽约8月15日电---Lowe's(LOW.N)公布季度营收低于预期,并三个月来连续第二次下调会计年度财测.因拥有房产者,在美国经济疲软之际推迟大规模翻新工程.

周一盘初,该公司股价几乎持平于上日收盘价,报19.56美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐