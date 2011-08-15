〔美国数据〕8月NAHB房屋市场指数为15,市场预期为15

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透华盛顿8月15日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,8月美国房屋建筑(营建)商信心仍保持在历史低位,经济的不确定性令新买家不愿入市购房.
该协会在一份声明中表示,8月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数与7月持平,为15,市场原本预期为15.
该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数2006年4月以来一直在50以下.
该指数自2008年初以来一直在14-22之间的历史低位徘徊,该指数在1985-2007年10月期间从未跌至19之下.
NAHB的首席经济学家David Crowe称,"尽管就价格,利率和选择性而言购房条件非常有利,但消费者担忧未来将会发生的状况,且接受HMI调查的建筑商的反馈也反应了类似的消费者信心."
NAHB主席Bob Nielsen称,价格受压房屋大量库存,对价值的不准确评估以及借贷标准收紧继续打压新房需求.
在受访的建筑商中,41%表示因买家无法出售现有房屋失去了销售合同.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类