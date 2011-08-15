〔美国数据〕8月NAHB房屋市场指数为15,市场预期为15

路透华盛顿8月15日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,8月美国房屋建筑(营建)商信心仍保持在历史低位,经济的不确定性令新买家不愿入市购房.

该协会在一份声明中表示,8月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数与7月持平,为15,市场原本预期为15.

该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数2006年4月以来一直在50以下.

该指数自2008年初以来一直在14-22之间的历史低位徘徊,该指数在1985-2007年10月期间从未跌至19之下.

NAHB的首席经济学家David Crowe称,"尽管就价格,利率和选择性而言购房条件非常有利,但消费者担忧未来将会发生的状况,且接受HMI调查的建筑商的反馈也反应了类似的消费者信心."

NAHB主席Bob Nielsen称,价格受压房屋大量库存,对价值的不准确评估以及借贷标准收紧继续打压新房需求.

在受访的建筑商中,41%表示因买家无法出售现有房屋失去了销售合同.(完)