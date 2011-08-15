〔美国热股〕Time Warner Cable欲购Insight Communications--消息

路透纽约8月15日电---知情人士周日透露,Time Warner CableTWC.N已经达成收购凯雷投资集团(Carlyle Group)[CYL.UL]旗下有线电视运营商Insight Communications Co的协议,交易金额约为30亿美元现金.

这名消息人士还称,Time Warner Cable最快可能于周一早上宣布该交易.

周一早盘,Time Warner Cable股价下跌0.39%,报65.44美元.(完)