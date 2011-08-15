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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 22:03 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,市场交投清淡

路透新加坡8月15日电---亚洲燃料油即期逆价差连续第三个交易日趋陡,近月裂解价差持坚,每桶贴水收窄逾6.00美元,因市场进入9月点价月份.

交投兴趣不旺,上周则成交活跃,并且主要集中在9月合约.

下个月的供需基本面预计保持坚挺,因需求稳定致使套利船货流入量连续第三个月吃紧.

一位在新加坡的西方交易员说:"过去两个交易日油价波动幅度不到1美元."

"这感觉像是风暴前的平静,大多数参与者都在观望,静待着更清晰的走势.上周的波动让人心悸,後市的走势仍不明朗..."

9月裂解价差下跌0.22美元至每桶较迪拜原油贴水5.45美元.10月裂解价差走阔0.25美元至每桶贴水6.26美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 640.75 641.25 641.00 637.13 3.88 0.61

现货380CST燃料油 FO380-SIN 634.00 634.25 634.13 629.50 4.63 0.73

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 644.00 646.00 645.00 645.00 0.00 0.00

380CST船用燃料油升水 10.00 11.75 10.88 15.50 -4.63

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 4.00 3.75 3.75 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 4.50 4.25 4.25 0.00 0.00 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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