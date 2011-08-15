〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,市场交投清淡

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡8月15日电---亚洲燃料油即期逆价差连续第三个交易日趋陡,近月裂解价差持坚,每桶贴水收窄逾6.00美元,因市场进入9月点价月份.
交投兴趣不旺,上周则成交活跃,并且主要集中在9月合约.
下个月的供需基本面预计保持坚挺,因需求稳定致使套利船货流入量连续第三个月吃紧.
一位在新加坡的西方交易员说:"过去两个交易日油价波动幅度不到1美元."
"这感觉像是风暴前的平静,大多数参与者都在观望,静待着更清晰的走势.上周的波动让人心悸,後市的走势仍不明朗..."
9月裂解价差下跌0.22美元至每桶较迪拜原油贴水5.45美元.10月裂解价差走阔0.25美元至每桶贴水6.26美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 640.75 641.25 641.00 637.13 3.88 0.61
现货380CST燃料油 FO380-SIN 634.00 634.25 634.13 629.50 4.63 0.73
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 644.00 646.00 645.00 645.00 0.00 0.00
380CST船用燃料油升水 10.00 11.75 10.88 15.50 -4.63
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.50 4.00 3.75 3.75 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.00 4.50 4.25 4.25 0.00 0.00 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。