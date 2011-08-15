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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 22:10 BJT

〔美国热股〕Transocean两倍市价收购Aker Drilling,後者股价飙升近一倍

路透纽约8月15日电---全球第一大石油钻探合同商Transocean(RIG.N),正以两倍的市场价格收购Aker DrillingAKD.OL,来重整自身年久陈旧的挪威鉆井平台.

周一早盘,Transocean股价上涨1.9%,报56.64美元;Aker Drilling股价暴涨96.25%,报26.2美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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