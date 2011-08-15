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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 22:24 BJT

〔投行观点〕标准普尔证券研究将瑞士再保险评级从卖出上调至持有,目标价从49瑞郎下调至42瑞郎

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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