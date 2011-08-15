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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 23:08 BJT

〔美国热股〕中国XD塑料第二季业绩好于预期,股价飙升

路透8月15日电---改性塑料生产商中国XD塑料有限公司(CXDC.O)公布第二季业绩好于预期,受快速增长的中国汽车市场强劲需求提振.

公司股价最新飙升40.36%,报4.66美元.(完)

--编译 田建华;审校 母红

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