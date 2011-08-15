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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 23:05 BJT

〔美国热股〕谷歌视Interdigital为收购目标

路透8月15日电---作为无线技术专利拥有者的Interdigital(IDCC.O)被谷歌(GOOG.O)视为收购目标.周一谷歌宣布将收购摩托罗拉行动(MMI.N).

周一INTERDIGITAL股价最新报59.60美元,暴跌21.01%.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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