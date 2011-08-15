〔欧洲汇市〕英镑兑疲弱的美元走强,QE风险令进一步上行受限

* 英镑兑普跌的美元走强,兑欧元走软

* 对英国经济脆弱和低利率的担忧犹存

* 交易商称主权投资者和英国公司在1.63美元之上卖出

路透伦敦8月15日电---英镑兑美元周一上扬,因一系列疲弱的美国数据损及美元,但对英国复苏和可能进一步放宽货币政策的担忧料将限制英镑涨势.

英镑兑普涨的欧元走软,受欧元/瑞郎涨势带动.市场臆测瑞士央行可能宣布更多举措遏制瑞郎强势,欧元/瑞郎上扬.

英国一银行的买盘也扶助提振欧元.而交易商称,来自英国公司和主权投资者的稳定卖盘令英镑/美元涨势受限.

投资者静待本周将公布的零售销售和失业率等英国数据,预计将显示零售销售攀升困难,而起就业市场仍然低迷.

但分析师称,尽管数据显示经济复苏迟滞,英国经济仍强于欧元区,欧元区因债务危机而受创且包括法国在内的核心国家成长放缓.

因此,部分分析师预计本周英镑/欧元将受到支撑.

伦敦汇市尾盘,英镑兑美元GBP=D4上扬0.8%,触及日高1.6410美元.英镑/美元升穿1.6214美元的技术阻力位,此为其55日移动均线切入位,但在1.63美元之上因主权投资者和英国企业卖盘而遇阻.

疲弱的美国制造业数据令美元全面受压.

技术分析师称,如英镑/美元升穿位于1.6452美元的4-7月阻力线,将测试1.65美元之上的水平.下档方面,近期支撑位接近8月12日低位约1.6170美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.8%,至0.8829英镑,受助于英国一银行的需求.

英国央行货币政策委员迈尔斯发表讲话後,投资者静待英国银行周三公布的会议记录,看除普森以外,否有其他货币政策委员也呼吁进一步实施量化宽松政策.

投资者预计英国央行将在2013年保持利率在低位,且越来越多的投资者认为央行可能实施新一轮量化宽松政策以刺激成长.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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