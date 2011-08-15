〔英国债市〕英债期货反弹後持稳,因"欧元区债券"前景渺茫

* 英债收复稍早失地,之前"欧元区债券"前景变得渺茫
* 成交量不及近期水准的一半,因进入夏季交投低迷期
* 如果周二CPI数据意外回落,则可能提升对英国央行进一步实施QE的押注
路透伦敦8月15日电---英债期货周一从稍早触及的五日低位反弹,後止步不前,因德法两国表示,欧元区债券未在两国领导人周二会议的议事日程上.
英国市场周二还将关注7月通胀数据,如像上月那样意外回落,则可能令英国央行进一步实施量化宽松政策的阻力减小.
9月英债期货FLGU1结算时回落6个跳动点,报128.21,远高于今日稍早触及的五日低位127.80.成交量为略高于62,000口,远低于上周水平的一半.
英债整日与德债FGBLU1走势一致.早盘因股市上扬而回落,後因德法打消周二会议将就欧元区债券达成重大交易的可能性而反弹.
德国总理梅克尔和法国总统萨科齐将于周二讨论欧元区债务危机,但两国均排除了将发行欧元区共同债券以援助更多债务负担沉重的欧元区成员国的可能性.
10年期英债收益率GB10YT=RR持稳在2.535%,远高于周四触及的纪录低位2.460%.10年期英债/德债收益率差与周五尾盘基本持稳,报21个基点.根据路透数据,约0640 GMT,交易开始前,收益率差触及5月初以来最低15.6个基点.
在上周的大涨中,30年期英债收益率GB30YT=RR表现不及10年期英债,但周一试图追赶10年期英债涨势的努力在下午的交易中消退.(完)
--编译 母红;审校 李军
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