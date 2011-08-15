〔欧元债市〕意大利和西班牙公债收益率回落,央行能否持续购买是关键

* 欧洲央行上周购买创纪录的220亿欧元公债,对市场影响不大

* 未来几周持续的欧洲央行买盘是意大利和西班牙公债表现的关键

* 对德法两国首脑周二会议将达成重大协议的预期较低

路透伦敦8月15日电---短期意大利和西班牙公债收益率周一继续回落,因数据显示欧洲央行上周购买创纪录的220亿欧元公债以遏制债务危机蔓延至较大的欧元区国家.

上周的购债规模略高于100-200亿欧元的市场预期区间的高端,但对整体市场的影响不大,投资者希望看到欧洲央行的购债行动在未来几周是否会持续.

两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB回落多至9个基点,至3.21%.可比意大利公债收益率IT2YT=TWEB下跌4个基点,报3.40%.

10年期意大利和西班牙公债收益率持稳在约5%,上周从近6.5%的高位回落,受助于欧洲央行购债行动.

本月稍後将进行的意大利公债标售将显示欧洲央行的购债支持是否足以说服投资者购买新发行的意大利公债.

德债期货FGBLc1收报132.93,较上周五结算价基本持稳,受助于全球成长疲弱和尽管上周欧洲央行采取行动,欧元区债务危机仍可能扩散的持续威胁.

该合约仍距离134.77的纪录高位不到两个大点,交易商称,支撑位见130.60,过去两周两次试图跌穿该水准未果.

2/10年期德债收益率差小幅收窄至161个基点.10年期公债收益率DE10YT=TWEB尾盘报2.33%,与上周五持稳.两年期公债收益率DE2YT=TWEB上扬2个基点,报0.72%.

周二德法两国首脑将在巴黎开会,这是决策者控制欧元区债务危机努力的最新焦点.

分析师称,市场对两国首脑将果断地应对债务危机暴露的结构性问题和失衡问题的预期较低.那怕是就解决上述问题取得初步进展也将支持对风险资产的人气.(完)

--编译 母红;审校 李军

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