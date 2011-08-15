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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 06:02 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第五日收高,因出口需求上升及美元走软

路透芝加哥8月15日电---美国小麦期货周一连续第五个交易日收高,因出口需求上升,另外美元走软引发希望对抗通胀的投资者的买兴.

芝加哥期货交易所(CBOT)指标合约涨1.3%.

在连续五个交易日的升势中,CBOT小麦期货累计涨8.4%.

沙特阿拉伯以每吨均价346美元从澳洲、欧盟、加拿大及美国购买了66万吨小麦,该价格包括成本和运费.

过去几天降雨後,美国大平原料出现干燥少雨天气.

指标CBOT-9月小麦合约WU1收高10美分,报每蒲式耳7.12-1/2美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为62,716口.(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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