〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第五日收高,因出口需求上升及美元走软

路透芝加哥8月15日电---美国小麦期货周一连续第五个交易日收高,因出口需求上升,另外美元走软引发希望对抗通胀的投资者的买兴.

在连续五个交易日的升势中,CBOT小麦期货累计涨8.4%.

沙特阿拉伯以每吨均价346美元从澳洲、欧盟、加拿大及美国购买了66万吨小麦,该价格包括成本和运费.