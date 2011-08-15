〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受股市反弹及天气干燥少雨带动

路透芝加哥8月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,受股市後续反弹走势及美国农业部上周公布的利多大豆产量预估带动.

包括主要种植州爱荷华州和伊利诺伊州部分地区在内的美国中西部部分地区出现干燥少雨天气,亦支撑大豆市场.

交易商称,美元走软,股市及原油价格上涨推动大豆市场走强.

美国全国油籽加工商协会(NOPA)周一公布美国7月大豆压榨数据高于预期,则为大豆期货提供了额外支撑.

一农业气象机构周一称,美国玉米和大豆作物将受益于上周的气温下降和阵雨,这一天气状况应持续至本周末,下周气温略微上升.

美国全国油籽加工商协会估计美国7月大豆压榨量为1.22952亿蒲式耳,高于分析师平均预期的1.185亿蒲式耳,且高于6月的1.17718亿蒲式耳.

该协会估计7月豆油月末库存为25.30亿磅,低于6月为25.88亿磅,7月豆粕出口量为386,812吨,高于6月的372,819吨.

新作11月大豆期货支撑位在200日移动均线切入位13.14-1/4美元,阻力位在50日移动均线切入位13.52-1/4美元.九日相对强弱指标为53.

CBOT-8月大豆SQ1收高3-1/4美分,报每蒲式耳13.37美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收涨1.4美元,报每短吨348.6美元.8月豆油合约BOQ1上扬0.57美分,报每磅54.6美分.

预估CBOT大豆成交量为80,957口,豆油成交58,475口,豆粕成交38,378口.

以下为CBOT农产品期货结算价:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 707.25 5.50 0.8% 70.6%

CBOT大豆Sc1 1343.50 15.75 1.2% 29.2%

CBOT豆粕SMc1 352.00 4.90 1.4% 12.1%

CBOT豆油BOc1 54.91 0.75 1.4% 36.1%

CBOT小麦Wc1 712.50 10.00 1.4% 31.6%

CBOT稻米RRc1 1705.00 24.00 1.4% 17.1%

EU小麦BL2F1 199.00 0.25 0.1% 51.9%

NYMEX原油期货CLc1 87.67 2.29 2.7% 10.5%

道琼工业指数.DJI 11,447 178 1.6% 9.8%

现货金XAU= 1764.19 18.33 1.0% 60.9%

欧元/美元EUR= 1.4448 0.0189 1.3% 0.9%

美元指数.DXY 73.8400 -0.7670 -1.0% -5.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1306 19 1.5% -56.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)