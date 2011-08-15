〔伦敦金属〕期铜收涨,跟随商品市场总体涨势

* 期铜跟随商品市场整体走势上扬

* 日本经济4-6月萎缩幅度不及预期

* 周二美国将公布房屋开工数据

路透纽约/伦敦8月15日电---期铜周一上扬0.5%,受助于商品市场整体强势以及在全球市场连跌两周後亚洲需求前景改善.

在8月前两周,期铜价格累计下跌16%,因美国评等遭调降引发对经济再陷衰退的担忧,并巩固了铜需求低迷的前景.

但在前两周的大跌中,分析师看到在上海和伦敦交易所套利交易中显露出一丝需求乐观情绪.

R.J. O'Brien & Associates的董事总经理Janet Mirasola在市场评论中表示,"我们预计中国将购买一些现货或远期合约,尤其是当他们看到价格不可能从目前水平进一步大幅走低时."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高44美元,或0.5%,报每吨8,909美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1上扬2美分,报每磅4.0320美元,接近盘中交投区间3.9880-4.0580美元的高端.

在新一周交易开始之初投资者保持谨慎,根据路透初步数据,尾盘纽约市场成交量为略高于2.8万口,较30日均值低约40%.

来自日本的乐观经济数据扶助推高股市,数据显示日本4-6月经济萎缩幅度不及预期.日本铜需求占全球总需求的5%.

不过,美国数据继续令市场失望,8月纽约制造业数据意外连续第三个月萎缩.

LME铜库存减少1,175吨,至460,600吨,为4月底以来的低位.这也为铜价提供支撑.

美元疲弱扶助支撑铜价,美元指数回落约1%.

最新的CFTC数据显示,COMEX期铜非商业多头头寸减少.截至8月9日当周,净多头头寸减少16,711口.

其他金属方面,三个月期锡 CMSN3收报每吨24,400美元,较上周五回落250美元.国际镍研究组织的月报显示,全球镍市场2011年上半年出现2,600吨的供应缺口.

三个月期镍CMNI3跌100美元,报21,300美元.

以下为1751GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 403.70 2.50 +0.62 444.70 -9.22

LME期铝 2374.50 -25.50 -1.06 2470.00 -3.87

LME期铜 8907.00 42.00 +0.47 9600.00 -7.22

LME期铅 2398.00 18.00 +0.76 2550.00 -5.96

LME期镍 21300.00 -100.00 -0.47 24750.00 -13.94

LME期锡 24450.00 845.00 +3.58 26900.00 -9.11

LME期锌 2183.00 6.00 +0.28 2454.00 -11.04

上海期铝 17330.00 25.00 +0.14 16840.00 2.91

上海期铜 67280.00 760.00 +1.14 71850.00 -6.36

上海期锌 17175.00 215.00 +1.27 19475.00 -11.81

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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