〔纽约期市〕ICE期棉收涨但脱离盘中高位,市场关注USDA今日稍後数据

路透纽约8月15日电---棉花期货周一受後续投机买盘带动收高,但分析师称,期权市场的卖盘使市场涨势失去动能,尾盘时削减涨幅.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收高3.52美分,或3.5%,报每磅1.0404美元,盘中交易区间介于1.0052美元及当日涨停限制1.0552美元之间.

路透数据显示,总成交量超过12,700口,较30日均值低约8.5%.

"这似乎是继上周後的技术性後续买盘,"独立分析师Mike Stevens称.

带动期棉上涨的主要因素是外围市场走强及美元走软,他补充说.

全球股市连续第三天上涨,因欧洲债务危机将取得进展的希望促使投资者买入上周遭打压的资产.

ICE Futures美国数据显示,截至8月12日期棉市场未平仓合约为141,178口,高于截至8月11日的140,442口,後者是逾两周来最低水平.

分析师称,市场目前将关注美国农业部周一稍晚公布的一周作物生长报告,以判断作物生长状况,尤其是在遭遇乾旱的德克萨斯州.

ICE Futures U.S.数据显示,周五总成交量为11,137口,为7月28日以来最低水平.(完)