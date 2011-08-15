〔加拿大股市〕收于逾一周最高收位,RIM因可能成为潜在收购目标而大涨

路透多伦多8月15日电---加拿大股市周一收于逾一周最高收位,受逢低买盘,市场对欧元区债务危机可能得以解决的乐观情绪以及美加两国企业并购活动推动.

黑莓手机生产商Research In Motion RIM.TO大涨近10%,报26.59加元,因成为潜在收购目标而受到人们的关注,此前有消息称,谷歌(GOOG.O)将以约125亿美元现金收购摩托罗拉行动.

"我们看到谷歌在手机行业进行积极收购,这当然给RIM些许的提振,......这可能使RIM成为潜在收购目标,"Van Arbor Asset Management投资组合经理Youssef Zohny称.

"这让微软,苹果和其他科技企业承受着关注手机业其他许多资产的压力,RIM过去几个月遭到抛售,显然有投资的价值."

能源类股上涨1.5%,因油价在风险偏好普遍上升的情况下每桶上涨近2美元,部分因市场预期欧洲领导人将找到解决该地区债务危机的方案.

Suncor Energy (SU.TO)涨1.7%,报32.43加元,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)升1.5%,至36.88加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高141.41点,或1.13%,报12,683.61点,为8月3日以来最高收位.10大类股全部收涨,金融类股上扬1.4%,近期遭到重创的宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)劲升4.2%,报13.73加元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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