〔加拿大股市〕收于逾一周最高收位,RIM因可能成为潜在收购目标而大涨

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透多伦多8月15日电---加拿大股市周一收于逾一周最高收位,受逢低买盘,市场对欧元区债务危机可能得以解决的乐观情绪以及美加两国企业并购活动推动.
黑莓手机生产商Research In Motion RIM.TO大涨近10%,报26.59加元,因成为潜在收购目标而受到人们的关注,此前有消息称,谷歌(GOOG.O)将以约125亿美元现金收购摩托罗拉行动.
"我们看到谷歌在手机行业进行积极收购,这当然给RIM些许的提振,......这可能使RIM成为潜在收购目标,"Van Arbor Asset Management投资组合经理Youssef Zohny称.
"这让微软,苹果和其他科技企业承受着关注手机业其他许多资产的压力,RIM过去几个月遭到抛售,显然有投资的价值."
能源类股上涨1.5%,因油价在风险偏好普遍上升的情况下每桶上涨近2美元,部分因市场预期欧洲领导人将找到解决该地区债务危机的方案.
Suncor Energy (SU.TO)涨1.7%,报32.43加元,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)升1.5%,至36.88加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高141.41点,或1.13%,报12,683.61点,为8月3日以来最高收位.10大类股全部收涨,金融类股上扬1.4%,近期遭到重创的宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)劲升4.2%,报13.73加元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类