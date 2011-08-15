〔美国股市〕谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动,诺基亚和RIM等ADR跳升

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约8月15日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一上涨,海外移动电话生产商领涨,因谷歌(GOOG.O)提出以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N).
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升2.45%,标准普尔500指数.SPX收高2.18%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上扬2.42%.
在美国上市的诺基亚(NOK.N)猛涨17.4%,报6.29美元,此前谷歌和摩托罗拉移动的交易令投资人臆测诺基亚现在成为了被并购的目标.
Research In MotionRIMM.O跳升10.4%,报27.11美元.
摩托罗拉移动暴涨56%,报38.13美元,谷歌跌1.2%,报557.23美元.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS上扬2.3%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA大涨2.87%.(完)
--编译 李军;审校 田建华
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。