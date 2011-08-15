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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 04:54 BJT

〔美国股市〕谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动,诺基亚和RIM等ADR跳升

路透纽约8月15日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一上涨,海外移动电话生产商领涨,因谷歌(GOOG.O)提出以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N).

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升2.45%,标准普尔500指数.SPX收高2.18%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上扬2.42%.

在美国上市的诺基亚(NOK.N)猛涨17.4%,报6.29美元,此前谷歌和摩托罗拉移动的交易令投资人臆测诺基亚现在成为了被并购的目标.

Research In MotionRIMM.O跳升10.4%,报27.11美元.

摩托罗拉移动暴涨56%,报38.13美元,谷歌跌1.2%,报557.23美元.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS上扬2.3%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA大涨2.87%.(完)

--编译 李军;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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