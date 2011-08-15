〔国际油市〕NYMEX原油期货反弹,因股市上扬且美元走低

* 欧洲债务危机可能得以解决的希望推动美国股市上扬

* 3月地震後的日本GDP数据萎缩幅度不及预期

* 纽约联储制造业指数下降,房屋建筑商信心回落

* 周二将公布API库存数据

路透纽约8月15日电---美国原油期货周一反弹收涨,美国股市因寄望于欧洲债务危机可能得以解决以及受谷歌(GOOG.O)出价收购摩托罗拉移动(MMI.N)的消息推动而上扬.

美元兑欧元走软,令风险意愿增强.

在3月地震後日本第二季GDP萎缩幅度不及预期,也提供支撑.

油市投资者未受8月纽约联储制造业指数连续第三个月回落的消息影响.另外,美国8月房屋建筑商信心仍然低迷也对市场影响甚微.

交易商开始等待本周的库存数据,首先是美国石油协会(API)周二公布库存数据.然後是美国能源资料协会(EIA)于周三公布库存数据.

数据公布前,市场预期上周原油库存减少30万桶,馏分油库存增加70万桶,汽油库存减少100万桶.炼厂开工率预计将下降0.5个百分点.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价上扬2.50美元,或2.93%,报每桶87.88美元,交投区间为84.40-88.05美元,後者为8月5日触及日高88.32美元以来的最高.

伦敦9月布兰特原油期货LCU1结算价报109.91美元,升1.88美元,或1.74%,较美国原油期货溢价收窄至22.03美元,上周五收报22.50美元.9月布兰特原油期货周二到期.

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称美国经济衰退的风险比一两个月前认为的要高,但全面衰退很可能被避免.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 87.88 2.50 2.9% 84.40 88.05 257,377 350,091

10月原油 88.14 2.45 2.9% 84.70 88.31 93,703 90,361

9月RBOB汽油 2.8745 0.0523 1.9% 2.8130 2.8762 23,835 36,276

10月RBOB汽油 2.7159 0.0552 2.1% 2.6555 2.7177 18,257 24,765

9月取暖油 2.9441 0.0404 1.4% 2.8965 2.9506 36,146 49,612

10月取暖油 2.9539 0.0434 1.5% 2.9034 2.9579 18,836 20,761

ICE合约

9月布兰特 109.91 1.88 1.7% 107.40 110.00 106,117 176,266

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 519,166 662,052 674,064 1,574,778 5,263

汽油 59,270 85,822 112,552 248,825 3,046

取暖油 85,161 109,563 111,516 313,173 846 (完)