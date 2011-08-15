〔国际油市〕NYMEX原油期货反弹,因股市上扬且美元走低

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 欧洲债务危机可能得以解决的希望推动美国股市上扬
* 3月地震後的日本GDP数据萎缩幅度不及预期
* 纽约联储制造业指数下降,房屋建筑商信心回落
* 周二将公布API库存数据
路透纽约8月15日电---美国原油期货周一反弹收涨,美国股市因寄望于欧洲债务危机可能得以解决以及受谷歌(GOOG.O)出价收购摩托罗拉移动(MMI.N)的消息推动而上扬.
美元兑欧元走软,令风险意愿增强.
在3月地震後日本第二季GDP萎缩幅度不及预期,也提供支撑.
油市投资者未受8月纽约联储制造业指数连续第三个月回落的消息影响.另外,美国8月房屋建筑商信心仍然低迷也对市场影响甚微.
交易商开始等待本周的库存数据,首先是美国石油协会(API)周二公布库存数据.然後是美国能源资料协会(EIA)于周三公布库存数据.
数据公布前,市场预期上周原油库存减少30万桶,馏分油库存增加70万桶,汽油库存减少100万桶.炼厂开工率预计将下降0.5个百分点.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价上扬2.50美元,或2.93%,报每桶87.88美元,交投区间为84.40-88.05美元,後者为8月5日触及日高88.32美元以来的最高.
伦敦9月布兰特原油期货LCU1结算价报109.91美元,升1.88美元,或1.74%,较美国原油期货溢价收窄至22.03美元,上周五收报22.50美元.9月布兰特原油期货周二到期.
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称美国经济衰退的风险比一两个月前认为的要高,但全面衰退很可能被避免.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 87.88 2.50 2.9% 84.40 88.05 257,377 350,091
10月原油 88.14 2.45 2.9% 84.70 88.31 93,703 90,361
9月RBOB汽油 2.8745 0.0523 1.9% 2.8130 2.8762 23,835 36,276
10月RBOB汽油 2.7159 0.0552 2.1% 2.6555 2.7177 18,257 24,765
9月取暖油 2.9441 0.0404 1.4% 2.8965 2.9506 36,146 49,612
10月取暖油 2.9539 0.0434 1.5% 2.9034 2.9579 18,836 20,761
ICE合约
9月布兰特 109.91 1.88 1.7% 107.40 110.00 106,117 176,266
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 519,166 662,052 674,064 1,574,778 5,263
汽油 59,270 85,822 112,552 248,825 3,046
取暖油 85,161 109,563 111,516 313,173 846 (完)
--编译 母红;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类