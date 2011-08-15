《美国经济焦点》纽约联储制造业连续第三个月收缩,打击经济回暖希望

* 8月纽约联储制造业指数意外下滑

* 新订单和投入物价两个分项指数均创2010年11月来最低

* NAHB房屋市场指数持平于15,拆贷数据好坏不一

* 亚特兰大联储总裁洛克哈特认为衰退风险上升

* 6月外资净卖出美国资产

路透纽约8月15日电---周一数据显示,美国纽约地区8月制造业活动连续第三个月收缩,打击了美国经济或于下半年反弹的残存希望.

仅占美国经济总量12%的制造业拉动了过去几年该国经济的复苏,但近几个月里,制造业增速急剧放缓.

纽约联邦储备银行8月制造业指数降至负7.72,前月为负3.76.路透采访的分析师原预计为零.

RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli称:"这与市场弥漫的负面基调一致.显然,新一轮制造业数据开端并不稳固."