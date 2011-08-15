《企业并购焦点》谷歌125亿美元收购摩托罗拉移动,为其史上最大收购

* 谷歌将以每股40美元收购摩托罗拉移动,溢价63%

* 为谷歌史上最大收购案

* 摩托罗拉移动股价暴涨逾55%

路透纽约/旧金山8月15日电---谷歌(GOOG.O)正以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)(Motorola Mobility Holdings),成为该公司史上最大收购案,这为其赢得一系列有价值的移动专利,有助其增强与苹果(AAPL.O)和其他同业的竞争.

谷歌收购摩托罗拉移动,将使移动行业蓝图发生改变,并使谷歌拥有该行业最大的专利库之一,这是共同创始人兼CEO佩奇4月掌舵谷歌以来最大胆的决定.

分析师称,在竞购北电网络资产交易中败给苹果、微软(MSFT.O)和其他公司後,身为网络搜索业领军者的谷歌拿下这些专利的代价可能有些高,但随着竞争对手的知识产权官司增多,谷歌没有太多其他选择.

在这宗交易中,华尔街很快认定微软是赢家,因若收购完成後,谷歌疏远其他38家仰赖谷歌Android系统的电话生产商,那麽微软的Windows可能从中获利.该交易马上引发猜测,认为诺基亚NOK1V.HE和Research in MotionRIM.TORIMM.O也会成为收购目标,推动两者股价分别大涨逾17%和逾9%.