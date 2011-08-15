《企业并购焦点》谷歌125亿美元收购摩托罗拉移动,为其史上最大收购

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 谷歌将以每股40美元收购摩托罗拉移动,溢价63%
* 为谷歌史上最大收购案
* 摩托罗拉移动股价暴涨逾55%
路透纽约/旧金山8月15日电---谷歌(GOOG.O)正以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)(Motorola Mobility Holdings),成为该公司史上最大收购案,这为其赢得一系列有价值的移动专利,有助其增强与苹果(AAPL.O)和其他同业的竞争.
谷歌收购摩托罗拉移动,将使移动行业蓝图发生改变,并使谷歌拥有该行业最大的专利库之一,这是共同创始人兼CEO佩奇4月掌舵谷歌以来最大胆的决定.
分析师称,在竞购北电网络资产交易中败给苹果、微软(MSFT.O)和其他公司後,身为网络搜索业领军者的谷歌拿下这些专利的代价可能有些高,但随着竞争对手的知识产权官司增多,谷歌没有太多其他选择.
在这宗交易中,华尔街很快认定微软是赢家,因若收购完成後,谷歌疏远其他38家仰赖谷歌Android系统的电话生产商,那麽微软的Windows可能从中获利.该交易马上引发猜测,认为诺基亚NOK1V.HE和Research in MotionRIM.TORIMM.O也会成为收购目标,推动两者股价分别大涨逾17%和逾9%.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类