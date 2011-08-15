《欧洲政经焦点》德国一主要行业组织支持欧元债券构想,梅克尔面临压力

* 主要出口行业团体支持推出欧元区债券的构想

* 德国和法国表示,不会在巴黎会议上讨论推出欧元区债券问题

* ECB将在干预市场後详细介绍公债购买行动

路透柏林8月15日电---德国一个主要的经济团体周一表示支持推出欧元区债券的构想,在德法会议前夕施压该国总理梅克尔考虑采取更为大胆的危机应对举措.

德国到目前为止一直强烈反对所谓"欧元债券"的设想,担心此举会推升德国借贷成本,并减弱希腊等欧元区实力较弱国家的经济改革动力.

一名德国政府发言人对此直言,称梅克尔与法国总统萨科齐不会在周二的巴黎会议上讨论欧元区债券事宜,因为德国认为这不是一个好主意.