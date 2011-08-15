《欧洲政经焦点》德国一主要行业组织支持欧元债券构想,梅克尔面临压力

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 主要出口行业团体支持推出欧元区债券的构想
* 德国和法国表示,不会在巴黎会议上讨论推出欧元区债券问题
* ECB将在干预市场後详细介绍公债购买行动
路透柏林8月15日电---德国一个主要的经济团体周一表示支持推出欧元区债券的构想,在德法会议前夕施压该国总理梅克尔考虑采取更为大胆的危机应对举措.
德国到目前为止一直强烈反对所谓"欧元债券"的设想,担心此举会推升德国借贷成本,并减弱希腊等欧元区实力较弱国家的经济改革动力.
一名德国政府发言人对此直言,称梅克尔与法国总统萨科齐不会在周二的巴黎会议上讨论欧元区债券事宜,因为德国认为这不是一个好主意.
萨科齐办公室的说法也大同小异.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类